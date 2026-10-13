Hugo Javier deja el hospital y se va a su casa a cumplir su condena El exgobernador de Central, Hugo Javier González, cumplirá el resto de su condena de diez años en su casa, luego de que la Justicia autorizara la pri…

Hugo Javier se va a su casa a cumplir el resto de su condena.

El exgobernador de Central, Hugo Javier González, cumplirá el resto de su condena de diez años en su casa, luego de que la Justicia autorizara la prisión domiciliaria por razones de salud. Los informes médicos y psicológicos forenses revelaron que quedó con graves secuelas tras sufrir un traumatismo de cráneo, entre ellas episodios de amnesia y alucinaciones.

El conocido “N.º 2” estaba recluido en la Penitenciaría Industrial La Esperanza cuando, el pasado 6 de setiembre, sufrió lesiones en la cabeza y tuvo que ser trasladado al Hospital Nacional de Itauguá. Una de las hipótesis preliminares apuntó a una posible caída en el baño de su celda, aunque las circunstancias del hecho siguen sin ser esclarecidas.

Ante su estado de salud, su defensa pidió que pudiera continuar su recuperación fuera de la penitenciaría. Finalmente, el Juzgado de Ejecución Penal, a cargo de Carlos Hugo Mendoza, aceptó el pedido tras analizar los informes de los profesionales.

El exgobernador podrá recuperarse en su casa, pero deberá seguir cumpliendo su condena. La prisión domiciliaria cambia el lugar donde cumplirá la pena por motivos de salud, pero no significa que haya quedado libre de culpa ni que se haya borrado la sentencia.