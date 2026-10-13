Itaipú abre una segunda canaleta para desaguar la represa La crecida del río Paraná, provocada por las intensas lluvias, obligó a Itaipú a habilitar una segunda canaleta de su vertedero para liberar el agua …

Se abre la secunda canaleta de Itaipú por la crecida del Paraná.

La crecida del río Paraná, provocada por las intensas lluvias, obligó a Itaipú a habilitar una segunda canaleta de su vertedero para liberar el agua de manera controlada y mantener la seguridad de la represa.

¿Y cuánta agua está saliendo? Durante las primeras horas del operativo, se estaban liberando unos 10.700 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 10,7 millones de litros de agua por segundo. ¡Una cantidad impresionante!

Con esta apertura, dos de las tres canaletas del vertedero están funcionando para regular el caudal del agua que pasa por la represa. Pero ojo, que la situación no es para tomarla a la ligera. La liberación de agua puede influir en el nivel del Paraná río abajo, por lo que las autoridades siguen de cerca su comportamiento, especialmente en las zonas bajas de Alto Paraná.

En el barrio San Rafael de Ciudad del Este y otros sectores cercanos al río, la preocupación está puesta en las familias que podrían verse afectadas por la crecida.