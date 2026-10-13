Itaipú sale al paso de rumores sobre supuesta rotura de la represa ¡No crean todo lo que ven en las redes sociales! Itaipú Binacional salió a aclarar los tantos rumores que circulan en redes, tras la circulación de m…

¡No crean todo lo que ven en las redes sociales! Itaipú Binacional salió a aclarar los tantos rumores que circulan en redes, tras la circulación de mensajes que alertaban sobre una supuesta rotura de la represa y un posible colapso de la estructura.

Desde la entidad desmintieron estas publicaciones y recordaron que la represa fue construida bajo estrictas normas de seguridad. Además, cuenta con más de 3.000 instrumentos que vigilan permanentemente su comportamiento y permiten a los técnicos controlar su estado.

Los equipos especializados realizan un monitoreo constante para garantizar la seguridad de la estructura, según informó la binacional.

Asimismo, Itaipú pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por mensajes alarmantes ni compartir informaciones sin confirmar. Para conocer los datos oficiales sobre el río Paraná, se puede ingresar a la página web de la institución.

¡A no entrar en pánico ni compartir cualquier cosa! Antes de reenviar una información, lo mejor es verificar si proviene de una fuente oficial he’i.