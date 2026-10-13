La crecida del Paraná complica el cruce a Argentina y Brasil La crecida del río Paraná y las intensas lluvias obligaron a la Dirección Nacional de Migraciones a cerrar temporalmente 10 puestos de control fluvia…

La crecida del río Paraná y las intensas lluvias obligaron a la Dirección Nacional de Migraciones a cerrar temporalmente 10 puestos de control fluvial en Alto Paraná, Ñeembucú e Itapúa. La medida se tomó porque varios servicios de balsas y lanchas quedaron suspendidos y, del lado argentino, también se interrumpieron las operaciones en los pasos afectados.

Los puestos afectados son Tres Fronteras, Presidente Franco, Paso de Patria, Itá Corá, Puerto Itá, Cerrito, Ape Aimé, Puerto Triunfo, Puerto Carlos Antonio López–7 de Agosto, Mayor Otaño y Capitán Meza.

De todos estos puntos, el puesto de Paso de Patria fue el único alcanzado directamente por las aguas, por lo que tuvieron que retirar los bienes institucionales para evitar daños.

En Tres Fronteras, el contenedor donde se realizan los controles migratorios fue trasladado aproximadamente un kilómetro por la misma ruta, para mantenerlo alejado de la zona afectada.

Mientras continúe esta situación, los funcionarios serán reubicados según las necesidades del servicio y se tomarán medidas preventivas para proteger al personal y los equipos.

Por ahora, los cruces fluviales afectados quedan suspendidos hasta nuevo aviso. La recomendación es que quienes tengan previsto viajar por estos pasos se informen antes de salir para evitar inconvenientes.