Leandro Meza dice que no se olviden de Nacional La Academia le ganó 1-0 a Recoleta y sigue prendido en la lucha por el título.

La Academia sabía que no podía fallar en casa y no desaprovechó la chance de acercarse a la punta. El equipo de Víctor Bernay venció 1-0 a Recoleta en el “Arsenio Erico” y sigue firme en la pelea por el título del Torneo Clausura.

El partido no fue fácil ni mucho menos para el “Trico”, que ya en el primer tiempo tuvo la gran chance de adelantarse en el marcador, pero Hugo Adrián Benítez desperdició un remate desde el punto penal. El mismo Benítez después estrelló un remate en el palo, demostrando que no era su noche.

El que sí estuvo encendido fue Leandro Meza que, a los 56’, definió de gran forma tras una muy buena jugada colectiva y marcó el 1-0 para Nacional, que tuvo chances para aumentar, también Recoleta para empatar, pero lo único que pasó fue que Melgarejo vio la roja sobre el final y el 1-0 quedó sellado para que la Academia quede a dos del puntero 2 de Mayo y con la ilusión intacta de pelar hasta el final.