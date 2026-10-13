Mirá un poco quién aparece como actriz de telenovela en el TikTok Hasta las lágrimas de dramática apareció la cuerona Ana Laura Chamorro en el TikTok. En charla con Crónica he´i que la inteligencia artificial usó su…

Hasta las lágrimas de dramática apareció la cuerona Ana Laura Chamorro en el TikTok. En charla con Crónica he´i que la inteligencia artificial usó su imagen para crear un personaje de novela. ¡Ndi barbaro! La locutora aparece en cuatro escenas ndaje y en su mayoría llorando amargamente porque el rechazo es doloroso. El rollo descubrió el talento de la fanática del Ciclón en la actuación.

En los videos la IA describe, “Yo explicando a Ana Laura que no podemos estar juntos porque es cerrista”, “Acá explicando a Ana Laura que no puedo porque lapa no quiere”, “Acá explicando a Ana Laura que no le puedo dejar a mi esposa”, “Explicandole a Ana Laura que no puedo dejar a mi señora por ella”, dicen los memes. Se pusieron creativos loperro.