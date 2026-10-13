[VIDEO] ¡Muy solicitada! Mily Brítez estuvo invitada en programas de “ashá” La cantante compatriota Mily Brítez ya volvió de las arenas del Medio Oriente y voló directamente a curepilandia, donde y estuvo invitada en el canal…

La cantante compatriota Mily Brítez ya volvió de las arenas del Medio Oriente y voló directamente a curepilandia, donde y estuvo invitada en el canal Net Ar de Buenos Aires, que es conducido por Matías Alé.

Mily estuvo compartiendo algunos datos sobre ella en una entrevista que le hicieron durante, sobre su ingreso en el mercado rapai y sobre sus últimos materiales lanzados. Luego le metió unas cumbias en vivo, que hizo bailar al rollete de los miembros del programa “A Pura Mañana” al ritmo de “Cómo dejar de amarte”.

La cantante paraguaya brilló con su simpatía y carisma y su calidad artística.

La artista estuvo además, en el canal 13 de “ashá” donde compartió el set del programa “Quiero Música”, con la conducción de Maru Olivari. Apenami.