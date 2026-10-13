Nadie es Perfecto cumplió 22 años al aire Michelin Ortiz está inmensamente feliz voi porque un proyecto radial que se inició hace 22 años hoy sigue en el día para el rollo. “Hace 22 años que …

Michelin Ortiz está inmensamente feliz voi porque un proyecto radial que se inició hace 22 años hoy sigue en el día para el rollo. “Hace 22 años que pensamos tener un programa y Lucía le puso el nombre “Nadie es Perfecto”, inició su relato el locutor radial su hermoso recuerdo. Aprovechó la oportunidad para agradecer al rollo por todo el acompañamiento que le dan y la confianza que le tiran.

“Comenzamos en Radio La U 101.3 FM de San Lorenzo, después pasamos a Radio Azul y Oro 94.7 FM de Luque, luego fuimos a Radio Universal 93.9 FM de Capiatá y volvimos a Radio Azul y Oro. Actualmente estamos los sábados de 12:00 a 15:00 en Ysapy 90.7 de Asunción”, relató el recorrido que metieron con su dupla.