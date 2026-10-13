Niño de 10 años ocasionó accidente vai

¡Peligro sobre ruedas e inconsciencia total en Horqueta! Un niño de solo 10 años terminó herido tras chocar en moto. El insólito y peligroso percance ocurrió a la altura del kilómetro 170 de la ruta PY05, en la localidad de Espajín. El menor iba al mando del biciclo cuando impactó de lleno contra otro motociclista de 30 años que transitaba la zona.

Tras el tremendo encontronazo, el pequeño sufrió una fea herida en la pierna, mientras que el otro tipo ligó golpes leves. Bomberos auxiliaron a ambos volando hasta el Hospital Distrital de Horqueta para recibir atención médica de urgencia. El caso encendió las alarmas de la ciudadanía y dejó al desnudo una irresponsabilidad de padre Señor mío y Dios mío.

Aunque las partes llegaron a un acuerdo tras el susto, la inconsciencia de los adultos quedó totalmente al descubierto. Un hecho alarmante que demuestra la falta de control en las calles y que milagrosamente no terminó en un luto fatal.