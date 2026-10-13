“No sé… Opinen ustedes”, he’í “Coto” sobre la polémica en “La Huerta” El presidente de Olimpia fue consultado sobre la polémica del fin de semana, el penal que le cobraron a Libertad, y dijo todo, sin decir nada.

Mucho se habla y se va a seguir hablando de la jugada polémica de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El penal que le cometieron a Elvio Vera y que fue sancionado por Derlis López dejó sensaciones de todo tipo en los propios protagonistas y también en los que estuvieron expectantes del clásico en “La Huerta”.

Uno de ellos fue Olimpia, que quedó pendiente de lo que pasaba con Libertad para saber su situación al final de la fecha y cómo quedaba en la tabla. Por eso, su presidente, Rodrigo “Coto” Nogués fue consultado específicamente sobre esa jugada y…

El titular franjeado dijo todo sin decir nada. (Risas y silencio de unos segundos). “No sé… Opinen ustedes” (más risas), fue la respuesta de “Coto” ante la consulta de cómo vio esa jugada, y el presi no quiso profundizar, pero sus gestos dieron a entender que no le sorprende lo que pasó.

La entrega. Por otro lado, el mandamás de Para Uno aplaudió la actitud que mostró su equipo en su visita a “La Arboleda”, sobre todo por el mal estado del campo de juego. “Hicimos todo lo posible para ganar. Salimos contentos por la entrega, no así por el resultado. Quedan ocho fechas”, expresó.

Nogués también indicó que las condiciones climáticas perjudicaron a los dos equipos. “El campo de juego no es excusa, fue para ambos. Capaz perjudica un poco más al que propone con respecto al que defiende, pero ya pasó. Valoramos lo que se hizo dentro de la cancha”, agregó.

Edu Delmás es duda para el fin de semana

La gran preocupación que quedó en Olimpia luego del juego en “La Arboleda” tiene que ver con Eduardo Delmás. El volante no terminó ni el primer tiempo y, según las primeras informaciones que llegaron desde Para Uno, ya es duda para el juego del sábado ante Sportivo Ameliano. Delmás sufrió una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda y podría perderse el juego ante la “V azulada”. Así también, se confirmó que Hugo Sandoval tendrá entre 10 y 15 días de recuperación de la molestia muscular. Por otro lado, Bernardo Romeo Benítez ya comenzará a trabajar normalmente desde este martes y podría ser tenido en cuenta el sábado por “Vitamina” Sánchez.