Ojetopa 13 monedas antiguas en la iglesia de Yaguarón La historia sigue revelando sus secretos. Durante los trabajos de restauración del histórico templo San Buenaventura de Yaguarón, en el departamento …

La historia sigue revelando sus secretos. Durante los trabajos de restauración del histórico templo San Buenaventura de Yaguarón, en el departamento de Paraguarí, encontraron una estructura de piedra que escondía 13 monedas antiguas, posiblemente utilizadas durante la época colonial.

Lo más llamativo es que 11 monedas estaban acomodadas en forma de cruz dentro de una pequeño hueco que estaba tapado con una piedra plana. Las otras dos fueron encontradas sobre la misma tapa. Los investigadores creen que podría tratarse de un depósito fundacional, relacionado con los primeros tiempos de construcción del templo.

Sin embargo, esta hipótesis deberá confirmarse mediante estudios científicos. El hallazgo se produjo durante las obras del Programa Tekorenda, bajo la coordinación de la arqueóloga argentina María Victoria Roca, con la participación de técnicos paraguayos y trabajadores de la comunidad. Las monedas quedarán bajo resguardo de la Secretaría Nacional de Cultura para su análisis y conservación.

Este descubrimiento que podría ayudar a conocer más sobre los orígenes de uno de los templos coloniales más emblemáticos del Paraguay.

El templo San Buenaventura fue construido entre 1755 y 1772 y es una joya del arte barroco hispano-guaraní. Ahora, estas pequeñas monedas podrían aportar nuevas pistas sobre su fascinante historia.