Olimpia pierde a Hugo Sandoval por dos semanas El delantero franjeado sufrió una lesión lo suficientemente fuerte como para mantenerlo fuera de las canchas durante por lo menos los dos siguientes partidos.

Hugo Sandoval es uno de los jugadores más relevantes de Olimpia durante este segundo semestre, habiendo marcado dos goles en los últimos tres partidos del Decano. No obstante, las malas noticias llegaron este martes cuando se supo que el delantero ha sufrido una rotura fibrilar.

Según su propio representante, Hugo Gaona, la mencionada rotura sería de aproximadamente unos 3 milímetros, por lo que su representado estará como mínimo dos semanas sin jugar, con Olimpia perdiéndolo para los próximos dos partidos.

El representante mencionó que la situación de Sandoval “ya está en manos de los médicos y de él, la recuperación. A reponerse para seguir representando a Olimpia”. Lamentó que todo esto ocurrió “justo cuando iba a ser titular, en la última práctica. Me comentó que sintió un pinchazo al salir de la práctica. Cuando se trata del aductor es una zona que no es fácil de recuperar, pero dentro de lo malo es un desgarro pequeño”.

La lesión se habría producido durante el último partido ante Rubio Ñu en la Arboleda, en un juego en el cual el estado del campo de juego se encontraba en pésimas condiciones debido a las últimas lluvias, con los propios jugadores afirmando que no se podía jugar bien.