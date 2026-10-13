Olvidate del río, ahora se pesca sobre la ruta Lo que debería ser una ruta para transitar con seguridad, hoy parece una laguna. Las pésimas condiciones del asfaltado en el tramo San Pedro-Concepci…

Lo que debería ser una ruta para transitar con seguridad, hoy parece una laguna. Las pésimas condiciones del asfaltado en el tramo San Pedro-Concepción, sumadas a las lluvias, convierten el trayecto en un verdadero peligro por lo que los conductores ya no saben si agarrar el volante o preparar la caña de pescar. Los pozos están llenitos de agua y algunos parecen verdaderas lagunas.

Pero mientras unos automovilistas se pasan renegando, esquivando baches y rezando para no romper sus vehículos, un joven decidió dejar de lado la rabia y aprovechar la situación.

Para “dibujar” mejor el panorama, el muchacho agarró su caña, buscó un balde para sentarse y eligió uno de los tantos “estanques” en medio de la ruta para probar suerte a ver si salía algún pira’i, lo único que le faltó fue la conservadora. Con estas rutas ya no hace falta viajar hasta el río para pescar, basta con esperar una buena lluvia y elegir el pozo más profundo de la ruta.