¡Orgulloso! Mirá como el “León Guaraní” despidió a sus hijos El expelotero de la selección nacional Nelson Haedo Valdéz compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer a sus hijos Samuel y Noemí, quie…

El expelotero de la selección nacional Nelson Haedo Valdéz compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer a sus hijos Samuel y Noemí, quienes vinieron desde Alemania para visitar a sus padres.

“Tesoros míos @samuelhaedovaldez y @noemihaedovaldez muchas gracias por estos maravillosos días que pasamos juntos Doy gracias a Dios en primer lugar por bendecirnos con maravillosos hijos de bien”, escribió “El León Guaraní”, en Instagram.

Además, homenajeó avei a su esposa Tinka, “amor, muchas gracias y a la vez mucha fuerza por que es la primera vez que estamos experimentando que nuestros hijos vengan solo a visitarnos y no para quedarse, pero es parte del proceso de la vida y nosotros. Amor solo podemos disfrutar de los valiosos y hermosos momentos que hemos pasado con ellos”.

“Samuel y Noemi: mucha fuerza para todos los desafíos que ahora les esperan a ustedes por acá tendrán siempre unos padres y una hermanita, orgullosos y a la vez ansiosos que vuelvan a visitarnos, les amamos un mundo”, posteó finalmente el exfutbolista del Ciclón.