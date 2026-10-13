¿Paraguay a ciegas? el único radar meteorológico recién volvería a funcional a fin de año ¡Justo cuando más se necesita, el radar está fuera de combate! Paraguay sigue sin poder contar con su único radar meteorológico, ubicado en San Loren…

¡Justo cuando más se necesita, el radar está fuera de combate! Paraguay sigue sin poder contar con su único radar meteorológico, ubicado en San Lorenzo, que dejó de funcionar en mayo pasado. Lo más preocupante es que su reparación recién estaría lista entre noviembre y diciembre, justo en plena temporada de tormentas fuertes, granizadas y raudales.

La falta de este equipo complica el trabajo de los meteorólogos, que tienen menos herramientas para vigilar en tiempo real la formación y el desplazamiento de fenómenos climáticos peligrosos. En otras palabras, se hace más difícil anticipar dónde y cuándo podrían golpear con fuerza los temporales.

El director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó que el aparato sufrió desperfectos en uno de sus componentes principales y que ya se iniciaron las gestiones administrativas para repararlo. Sin embargo, mientras llegan los repuestos y se realizan los trabajos, el país sigue con esta importante herramienta fuera de servicio.

Pero eso no es todo. También quedó congelado un proyecto que pretendía instalar otros cinco radares en puntos estratégicos del territorio nacional, con los que se buscaba mejorar la cobertura de las alertas tempranas hasta alcanzar cerca del 80% del país. ¿El motivo? Los recortes presupuestarios que frenaron la iniciativa.

La situación genera preocupación, especialmente ante la posibilidad de la llegada del fenómeno de El Niño, que puede provocar lluvias intensas en cortos períodos y aumentar el riesgo de inundaciones y otros eventos extremos.