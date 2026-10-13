Paraguay ya tiene dos amistosos pyahu La APF acaba de confirmar dos nuevos partidos de preparación para la Albirró en Asia.

Para el mes de noviembre se tienen previstas las últimas dos fechas FIFA del año 2026, y la Asociación Paraguaya de Fútbol ya acaba de confirmar dos nuevos amistosos en el continente asiático, luego del exitoso combo de juegos de preparación realizados durante las últimas semanas.

Ambos partidos se jugarán en el Estadio Nacional de Singapur, en la ciudad de Kallang, el primero de estos ante la Selección local el día 13 de noviembre desde las 9:00 hora paraguaya, y el segundo ante Japón el día 17 de noviembre a partir de las 10:10 también hora paraguaya.

Gustavo Alfaro contará de esta manera con dos nuevas oportunidades de observar a distintos jugadores de cara a los siguientes desafíos importantes de Paraguay, entre los cuales el principal es la Copa América que de nueva cuenta se disputará en Estados Unidos en 2028.