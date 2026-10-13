Parece que “el gordito” no llega al partido de Copa Paraguay Ignacio Aliseda no formó parte de la movilización de Cerro de cara al choque ante San Lorenzo mañana.

El delantero argentino de Cerro Porteño, Ignacio Aliseda, es de los pocos del plantel azulgrana que ha tenido un nivel medianamente regular en medio de un año lleno de críticas por parte de los hinchas. El pasado sábado no fue la excepción ante el Sportivo Luqueño pero lamentablemente para los cerristas, tuvo que salir debido a una aparente lesión.

Aunque de momento se desconoce la naturaleza de la molestia que sufrió, lo cierto es que tuvo que salir de manera obligada, siendo reemplazado por Mateo Klimowicz, y se lo vio rengueando al terminar el partido. Así mismo, se informó que Aliseda no está formando parte de los entrenamientos de cara al partido de mañana por Copa Paraguay ante el Sportivo San Lorenzo, por lo que lo más probable es que no esté en dicho encuentro.

Este se disputará este miércoles desde las 19:30 y es clave para el Ciclón, ya que estando bastante alejado de la punta del Torneo Clausura, y bastante relegado en el acumulativo, la Copa Paraguay es el único campeonato que le queda para clasificar de manera segura a la Libertadores de 2027, y para alivianar lo que ha sido de momento un año bastante decepcionante para su hinchada.