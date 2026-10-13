Sasá he’i que es el que más ganas tiene de eliminar a Cerro Santiago Salcedo será parte del plantel del Sportivo San Lorenzo que mañana enfrentará a Cerro Porteño por los cuartos de final de la Copa Paraguay.

Mañana desde las 19:30, en el Estadio Defensores del Chaco, Cerro Porteño enfrentará al ya descendido Sportivo San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Paraguay, en un partido más que clave para el Ciclón ya que, al estar tan alejado de la punta del Clausura, la Copa de Todos es el único torneo que le queda por ganar este año.

Paradójicamente, uno de los máximos ídolos de la historia azulgrana, Santiago Salcedo, será parte del plantel del Rayadito mañana, y ya ha advertido que, más allá del enorme amor que le tiene al Ciclón, lo cierto es que hará todo lo posible para eliminarlo y hacer que su equipo actual pase a las semifinales.

“Yo le tengo un cariño gigantesco a Cerro Porteño, pero mañana yo soy el que más le quiere ganar para clasificar a semis. Vamos a dar batalla, creo que es el partido más importante del año para nosotros y también para Cerro”, dijo Sasá al programa Fútbol a lo Grande.

Curiosamente, de marcarle a Cerro, ni siquiera sería la primera vez que esto ocurriría, ya que en ocasiones anteriores, y jugando por otros clubes como Sol de América, Salcedo ya le había convertido al club de sus amores.