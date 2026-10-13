Sudamericana: Semifinal para salvar el año entre Boca y Vasco El Xeneize recibirá al equipo carioca en La Bombonera en el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Esta noche desde las 21:30, el Boca Juniors de Argentina recibirá al Vasco Da Gama de Brasil en la mítica Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana. Ambos han tenido un 2026 bastante difícil, por lo que una eventual consagración en el segundo torneo internacional de clubes más importante podría ayudar a calmar las aguas.

Mientras el Xeneize tuvo un año en el cual tuvo que cambiar de DT debido a los malos rendimientos, entre otras cosas debido a que hasta el momento no ha conseguido ningún título, y para colmo se eliminó de la Copa Libertadores en primera fase cayendo ante la U. Católica de Chile de local, el Vasco ha pasado gran parte del 2026 hundido en el fondo de la tabla en el Brasilerao, con el peligro de descender incluso.

Ciertamente Boca logró estabilizarse un poco más en cuanto a rendimiento desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena, irónicamente apodado “el Vasco”, como nuevo adiestrador, mientras que el equipo carioca en estos momentos está en la posición 14 de 20 en el torneo brasileño.

El equipo argentino sin embargo tendrá una importante baja para el partido de esta noche, ya que su figura más importante, Leandro Paredes, sufrió un desgarro el pasado viernes y no estará disponible para la ida en la Bombonera.