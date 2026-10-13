Un pitbull atacó a doña: “Casi me arranca la pierna” Pidió auxilió y nadie le escuchó. Ocurrió en el barrio San Pedro de Encarnación.

¡Ataque criminal y terror en la madrugada! Una trabajadora vivió una auténtica pesadilla tras ser salvajemente devorada por un salvaje pitbull. El hecho ocurrió a eso de las 5:00 de la mañana en el barrio San Pedro de Encarnación, cuando la víctima, Mirna Rojas, transitaba en moto rumbo al hospital del IPS para unos análisis.

La doña que iba en moto cuando ocurrió el sarambi con el jagua, habló con Crónica sobre el vairo momento que le tocó pasar. “Cuando vi al perro llegar me detuve para que no me salga de golpe y me haga caer de la moto, y ahí saltó por mi pierna, me mordió con mucha fuerza y ya no me soltaba. Sentía que me moría, pensé que me iba a arrancar las piernas”.

Agregó que “me asusté muy grande, pedí socorro, pero como era muy temprano aún, nadie estaba por la calle, eran las 5 de la mañana. Después de unos minutos pude zafar del perro y me fui toda ensangrentada hasta el hospital. Al llegar ahí, arrancaron mi pantalón y vieron que tenía la carne viva, la herida era demasiado grande”.

La víctima explicó que en el hospital “me lavaron como un trapo mi pierna, me sacaban la carne molida y en el hospital no tenían hilo para costura ni para vendarme. Y como yo estaba sola, sin ningún familiar, le tuve que pedir al doctor que vaya a la farmacia a comprarme”.

Como la herida era compleja y de emergencia “no se debe costurar una mordedura de perro, pero en este caso no hay otra opción. Me salvé de milagro que no me haya mordido las venas ni los tendones, porque o si no otra iba a ser la historia”.

Le tomó fotos al perro, quien sigue campante en la casa.

Los dueños del perro ni fu ni fa

La doña tras ser tratada médicamente en el hospital, volvió a la casa de los dueños del salvaje perro y se pasaban la pelota, decía la señora que no era su dueña, que era de otro familiar y lo que sí no me ayudaron en nada. Por ende tuve que tomar sus datos, y la del perro que le tuve que quitar una foto para presentar la denuncia en la comisaría".

Agregó que “esa casa funciona como despensa y hay una escuela cerca, Imaginate. Ellos no se hicieron responsables por nada. Si yo llevaba a uno de mis hijos hasta le podía haber matado, tengo 2 niños menores de edad. Me quedé con mucho miedo y con mucho dolor. Ellos acostumbran a tenerle al perro en la calle, siempre su portón está abierto. Las últimas vacunas que se le puso fue en el 2019”.