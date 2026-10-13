[VIDEO] Chaqueñito quiere casarse con una kuña guapa tipo garrotera voi Algunas personas por lo visto no sienten la necesidad de casarse siendo joven pero con el tiempo y después de madurar en la vida, se dan cuenta de qu…

Algunas personas por lo visto no sienten la necesidad de casarse siendo joven pero con el tiempo y después de madurar en la vida, se dan cuenta de que necesitan una pareja a su lado.

El exsenador de la República Javier “Chaqueñito” Vera publicó en sus redes sociales que se encuentra en un momento de su vida que siente la necesidad de tener un esposa a su lado ndaje.

“Legalmente ahora que ya estoy maduro, me puse a pensar y dije: ‘ahekata che rembirekorã’, pero aipota esa kuña mbareté, esas de arranque, de esas que se levantan a las 5 de la mañana y ya preparan mate o para el desayuno y te obliga ya a levantarte ya para irnos a trabajar”, dijo “Chaqueñito” en su TikTok.

Upei comentó, “quiero una mujer que me apoye y ayude a progresar juntos, quiero una mujer de arranque, que me haga sarambí luego. Hay nio esas mujeres que se fueron al Buen Pastor por haberle pegado a su esposo haragán, por eso fueron presas y luego salieron de la prisión. Y esa clase de mujer quiero para mi esposa legalmente, porque esa clase de mujer son las que sirven, de esas mujeres que ojapete yvyre a su mena, de esas quiero para mi esposa porque solamente así voy a seguir adelante, de esas que me agarren de la pierna y me tiren al piso cuando quiero haraganear hina”, gatilló finalmente el exlegislador en sus redes.

Los comentarios de loperro, por supuesto que se salieron de control como corresponde, “yo tengo mi abuela de 60 años y quiere para su esposo”, “Ña Rufina está soltera”, “me encanta, claro que vas a encontrar amigo mío”, “humilde volió al grupo”, decían algunos de los posteos de los internautas.