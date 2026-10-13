[VIDEO] “Me cumpliste el sueño”, dijo la abuelita Un momento muy emotivo se vivió en el programa 100 Paraguayos dicen, temporada niños, cuando Darla contó al presentador Dani Da Rosa que su abuelita …

Un momento muy emotivo se vivió en el programa 100 Paraguayos dicen, temporada niños, cuando Darla contó al presentador Dani Da Rosa que su abuelita Ña úrsulina es su fan N° 1 ndaje. “Yo veo con mi abuela que tiene noventa años y es tu fan número uno”, le tiró la mitakuña´i al comunicador. A partir de ese momento todo fue muy emocionante.

“Decime na que es cerrista también”, respondió Da Rosa y la nena afirmó al toque voi que comparte avei la pasión por los mismos colores. “Viste, ahí está pues. Mi Ursulina, te amo. Te quiero un montón”, ya surgió la declaración de amor del famoso a su admiradora.

La película recién empieza, porque resulta ser que la doña hizo un videito avei para expresar sus sentimientos más profundos hacia su ídolo máximo.

“Yo soy Ursulina, la abuela de Darla. Y cumpliste mi sueño. Yo soy tu fan y soy cerrista también como vos. Y muchísimas gracias. Yo siempre veo 100 paraguayitos. Siempre, siempre, desde que comenzó. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas. Muchísimas gracias”, he´i la kuñakarai al borde de las lágrimas de lo emocionada que estaba.

Dani todo aguara y muy feliz porque sintió el cariño de la abuela de Darla destacó, “eso es lo que tiene este programa, que uno ve es con la abuela, ve con el papá, con toda la familia y puede jugar y puede divertirse”.

Lo cierto es que la temporada infantil está con todo y hace que el rollo se prenda a toda la propuesta nocturna que trae 100 Paraguayos Dicen. Sin dudas, Dani es uno de las presentadores de televisión más queridos por loperro.