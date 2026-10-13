[VIDEO] “Me dediqué a él con alma y vida”, se refirió la doña a su hijo “Con un Pope ya basta”, dijo La Chanchu, mami del presentador de televisión Pope Spinzi, para contar que ya no tuvo otro hijo y reforzó la idea con u…

“Con un Pope ya basta”, dijo La Chanchu, mami del presentador de televisión Pope Spinzi, para contar que ya no tuvo otro hijo y reforzó la idea con una frase enternecedora, “me dedique a cuidarle a él con alma vida y corazón”. ¡Chulina! Todo esto ocurrió durante el streaming de La Tribu, “Campo de Minas”, donde Mina Feliciangeli, Valeria Arce y Jazmin Escobar preguntaron de todo.

La doña confesó situaciones muy íntimas de la familia. Pope no le conoció ra´e desde pequeño a su papá, pero un día empezó a buscar respuestas, todo esto le generó miedito a la Chanchu, “tenía miedo de que se vaya y no vuelva más”, dijo. Feroz cabezudo fue de mita´i el conductor de radio, su mami contó algunas travesuras, entre ellas que fue llamada por la directora porque puso una “bimnba”, ndaje en a escuela.