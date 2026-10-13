[VIDEO] Mirá contra quiénes okairo una creadora de contenidos La creadora de contenidos Rebecca Bareiro se plagueó en colores en sus redes sociales contra los tipos “valles” ndaje, porque está cansada de que le …

La creadora de contenidos Rebecca Bareiro se plagueó en colores en sus redes sociales contra los tipos “valles” ndaje, porque está cansada de que le molesten en plena madrugada al pasar por el frente de su casa ndaje.

“Kp son las 3:30 de la mañana...dejen de ser tan valles, porque lo que tienen que gritar y bocinar tan temprano”, escribió Onichan en sus redes sociales.

La chulinita okairo porque los ñatos suelen gritarle sí o sí cuando pasan frente a su casa: ¡Onichan mi amoooor!, dando bocinazos como locos voi, despertandole a medio mundo en el barrio.

“Tuichaite kaure el tipo, Rebecca seguro no puede ir ni al supermercado habiendo cada enfermo mental”, “tira clavos miguelitos cuando escuchas que suena su roncador desde lejos”, “son los descerebrados e inadaptados sociales, lacras de la sociedad, alcohólicos salvajes”, “¿que estaba haciendo despierta a esa hora la gordita? jejeje mientras los tolongos pasan gritándole frente a su casa”.