[VIDEO] ¡Nde tavy! Desmontan pasarela de las cataratas Primero cerraron las pasarelas de la Garganta del Diablo del lado brasilero, pero hoy comenzaron a desmontarla de manera preventiva.

Los operarios desmontando las vallas de los camineros. Captura @modojuanchi

Primero cerraron las pasarelas de la Garganta del Diablo del lado brasilero, pero hoy comenzaron a desmontarla de manera preventiva.

Es que el cauce del río alcanzó los 12.000 metros cúbicos por segundo (10,6 millones de litros por segundo), lo que representa unas siete veces su promedio habitual de 1,5 millones de litros por segundo.

Esta mañana se pudo ver a operarios del parque quienes procedieron a retirar las barandas y tramos de las pasarelas principales para evitar daños estructurales. También se cerraron temporalmente los senderos Bananeiras y Poço Preto.