[VIDEO] Suegra pilló que su nuera tenía un romance con su ména

¡Ñandejara! Cosa de locos lo que ocurrió el lunes en la ciudad de Planalto, en Río Grande do Sul, Brasil.
Una mujer descubrió de la peor forma que su propia nuera, quien es la esposa de su único hijo, estaba teniendo un amorío con su marido. Péa he’ise que la nuera andaba con su propio suegro.
¿Qué hizo la mujer al descubrir todo? Fue al trabajo de la nuera a pedirle explicaciones pero con sopapos y estirón de cabello. Pero según trascendió la suegra es una buena mujer, porque se quedaba a cuidar a su nietito mientras la nuera y su hijo trabajaban.
Uma mulher descobriu da pior forma possível que a própria nora, esposa do seu único filho, estava dormindo e se relacionando com o seu marido. Revoltada, ela foi ao trabalho da nora para tirar satisfação e deu uma surra na mulher. Segundo informações, o que mais revoltou a sogra foi o fato dela ter feito de tudo para ajudar a nora, inclusive, quando ela ia trabalhar era ela quem ficava tomando conta do neto, além de sustentar a criança com tudo que precisa. A confusão aconteceu na manhã desta segunda feira, 12, na cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul. O que acharam da atitude da sogra em agr€dlr anota em seu local de trabalho?— Alex Lopes (@_alexlopes) October 12, 2026