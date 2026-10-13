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[VIDEO] Suegra pilló que su nuera tenía un romance con su ména

¡Ñandejara! Cosa de locos lo que ocurrió el lunes en la ciudad de Planalto, en Río Grande do Sul, Brasil.

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¡Ñandejara! Cosa de locos lo que ocurrió el lunes en la ciudad de Planalto, en Río Grande do Sul, Brasil.

Una mujer descubrió de la peor forma que su propia nuera, quien es la esposa de su único hijo, estaba teniendo un amorío con su marido. Péa he’ise que la nuera andaba con su propio suegro.

¿Qué hizo la mujer al descubrir todo? Fue al trabajo de la nuera a pedirle explicaciones pero con sopapos y estirón de cabello. Pero según trascendió la suegra es una buena mujer, porque se quedaba a cuidar a su nietito mientras la nuera y su hijo trabajaban.

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