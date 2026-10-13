[VIDEO] Tras enterrar con arena auto ajeno oñemosẽma el paleador de la ANDE El dueño del rodado lo grabó y se hizo viral la denuncia.

Un javorai se armó con un auto Mercedes Benz que fue literalmente enterrado por parte de un trabajador de la ANDE que estaba realizando trabajos de cableado subterráneo sobre las calles Benjamín Constant casi O’Leary, centro mismo de Asunción. El dueño del auto filmó lo que estaba pasando y le mandó a la china al paleador que al propósito arrojaba más y más tierra sobre el auto estacionado.

Sobre esta situación la ANDE emitió un comunicado y ya apartaron al personal involucrado. “La ANDE lamenta profundamente lo ocurrido y los inconvenientes ocasionados al propietario del vehículo. Se instruyó a la empresa contratista a iniciar el procedimiento administrativo correspondiente”.

Continúa el comunicado diciendo que “se instruyó a la empresa contratista a iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. El personal involucrado fue apartado de sus funciones y se aplicarán las sanciones previstas en el contrato. Además, se reforzarán las directrices de fiscalización y control dirigidas a todas las empresas contratistas, a fin de prevenir hechos similares”, concluyó.