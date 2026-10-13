[VIDEO] Tras enterrar con arena auto ajeno oñemosẽma el paleador de la ANDE

Un javorai se armó con un auto Mercedes Benz que fue literalmente enterrado por parte de un trabajador de la ANDE que estaba realizando trabajos de cableado subterráneo sobre las calles Benjamín Constant casi O’Leary, centro mismo de Asunción. El dueño del auto filmó lo que estaba pasando y le mandó a la china al paleador que al propósito arrojaba más y más tierra sobre el auto estacionado.
Sobre esta situación la ANDE emitió un comunicado y ya apartaron al personal involucrado. “La ANDE lamenta profundamente lo ocurrido y los inconvenientes ocasionados al propietario del vehículo. Se instruyó a la empresa contratista a iniciar el procedimiento administrativo correspondiente”.
Continúa el comunicado diciendo que “se instruyó a la empresa contratista a iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. El personal involucrado fue apartado de sus funciones y se aplicarán las sanciones previstas en el contrato. Además, se reforzarán las directrices de fiscalización y control dirigidas a todas las empresas contratistas, a fin de prevenir hechos similares”, concluyó.
🤬 QUE RABIA | TRABAJADOR DE ANDE CUBRIÓ DE TIERRA UN MERCEDES BENZ ESTACIONADO. Un automóvil Mercedes Benz negro, estacionado en un lugar permitido, quedó cubierto con tierra extraída de una excavación realizada por la ANDE. El hecho ocurrió sobre la calle O’Leary, casi Benjamín Constant, en Asunción.— AhoraPy (@Ahora_Py) October 13, 2026