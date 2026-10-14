Alerta en Caacupé tras detectarse dos casos de meningitis Las alarmas se encendieron en la capital espiritual del país tras confirmarse dos casos de meningitis en estudiantes. Los afectados son un niño de 9 …

Las alarmas se encendieron en la capital espiritual del país tras confirmarse dos casos de meningitis en estudiantes. Los afectados son un niño de 9 años, de la escuela Teniente Fariña, y una adolescente de 15 años, alumna de Santa Teresita.Ante la situación, en la escuela Teniente Fariña suspendieron las clases presenciales durante la jornada para desinfectar las aulas.

Mientras tanto, las actividades educativas se desarrollarán de manera virtual.Desde la Tercera Región Sanitaria de Cordillera informaron que, hasta el momento, no se encontró una conexión entre ambos casos y tampoco se confirmaron nuevos contagios relacionados.

Los contactos estrechos fueron identificados y permanecen bajo seguimiento médico.¡Ojo con los síntomas! La meningitis puede manifestarse con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, vómitos persistentes, somnolencia inusual y convulsiones.

Ante cualquiera de estas señales, es fundamental acudir de inmediato a un servicio de salud. La enfermedad se transmite principalmente mediante secreciones respiratorias y de la garganta, a través del contacto estrecho con una persona infectada.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener al día las vacunas, lavarse las manos con frecuencia y evitar compartir vasos, cubiertos, y tereré. También instan a no automedicarse y a seguir las informaciones oficiales. Por ahora, la vigilancia sanitaria continúa activa en Caacupé, mientras los equipos de salud siguen monitoreando la situación.