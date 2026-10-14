Bajó de peso para poder imitar a Malala El actor José Núñez, de Tercer Tiempo, apareció con un nuevo personaje en sus galerías. Se trata de “Ñañala Molite”, “es un personaje inspirado en Ma…

El actor José Núñez, de Tercer Tiempo, apareció con un nuevo personaje en sus galerías. Se trata de “Ñañala Molite”, “es un personaje inspirado en Malala. Ya lo había hecho como 5 años atrás y había surgido porque ella se iba a ir de vacaciones y yo la reemplacé”, comentó el actor.

Ese mismo personaje dejó de hacerlo por mucho tiempo debido al sobrepeso y que por eso ya dejó de parecerle a la verdadera Malala. “Yo quiero que sea lo más parecido al personaje”, contó y agregó que incluso el vestuario que usaba en sus personajes ya no le entraban.

Ahora José se muestra feliz porque el personaje volvió, eso da la pauta de que bajó de peso y podrá usar mini y shortcito como la mismísima Malala. “Estoy feliz porque bajé más de 10 kilos, y gracias a eso estoy empezando a hacer nuevos personajes. Lo primero que tenía que hacer evidentemente era Malala, y van a aparecer de nuevo Silvia Flores, Gabriela León, Carmiña Masi y otros” confesó José.

Se vino el cambio

La idea de volver a realizar varios personajes le hizo seguir una dieta estricta para ponerse en forma, ya que estaba alcanzando los 109 kilos. “Sí, estoy a full con la dieta para bajar de peso, con alimentación saludable y ejercicio físico a full. Y hace un mes y medio que empecé con el cambio en mi dieta diaria. Es un tremendo esfuerzo y sin tirzepatida, que fue una decisión personal, pero no descarto usarlo más adelante”, dijo el comediante a Crónica.

Hasta el momento afirma haber bajado 10 kilos, lo que le posibilitó hacer de nuevo ciertos personajes. “El proceso lleva hasta el momento un mes y medio, estoy feliz porque ya empiezo a ver los resultados con un simple cambio de hábitos alimenticios”, gatilló.

El humorista explicó también que esos kilos extras que tenía en su cuerpo le empezaron a pasar avei la factura. “También en mi salud me empezó a afectar, hasta el punto que dejé hasta el ‘ku otro’ ya no hacía, monje total, porque no me daba más el cuero, che juku’apa, me faltaba todo el aire”.

Y hoy con su nueva realidad, las cosas empezaron a cambiar, “hoy me puedo mirar al espejo empoderado, sexi y contento por sobre todas las cosas por el cambio que está empezando a generar en mi persona”.