Beto he’i que se exageró con el informe del BCP

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El senador Silvio “Beto” Ovelar, sostuvo que se sobredimensionó el alcance del pedido de informes del Senado al Banco Central del Paraguay (BCP), una solicitud institucional que terminó generando una controversia de alcance nacional en torno a la situación del sistema financiero y las actuaciones del organismo regulador.

En una entrevista radial, el legislador cuestionó la magnitud de la discusión desatada a partir del requerimiento parlamentario y planteó la necesidad de abordar estos asuntos con mayor mesura, atendiendo a sus implicancias sobre la confianza pública.El senador puso énfasis precisamente en la necesidad de actuar con prudencia cuando se trata de cuestiones bancarias. En ese sentido, recordó que Paraguay es considerado un ejemplo en el ámbito del Fondo Monetario Internacional (FMI), una referencia con la que buscó destacar la importancia de preservar la credibilidad del sistema financiero nacional.

Respuestas dentro del marco legal

En relación con las contestaciones remitidas por el BCP al Congreso, Ovelar señaló que la institución respondió dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional y las leyes. Esta consideración resulta relevante en medio de las diferencias políticas y mediáticas surgidas en torno al contenido del informe y a las actuaciones de la Superintendencia de Bancos.

El legislador también reconoció que es conveniente despejar las dudas que puedan instalarse en la opinión pública.

La aclaración de los cuestionamientos, según se desprende de su postura, contribuye a evitar que las interpretaciones contrapuestas alimenten una incertidumbre que trascienda el debate político y afecte la percepción sobre el funcionamiento del sistema financiero.

Ovelar aclaró además que no participó de la reunión de la Mesa Directiva del Senado con representantes del Banco Central.

Sin embargo, indicó que consultó a otros legisladores que estuvieron presentes en el encuentro y que estos le manifestaron que las autoridades de la banca matriz habían contestado las preguntas formuladas.El senador diferenció así su conocimiento directo de la reunión de las referencias que recibió posteriormente de sus colegas. Su apreciación sobre las respuestas del BCP se apoya, en ese punto, en lo que le transmitieron los participantes del encuentro.