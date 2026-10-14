“Cada vez que presiento algo termina siendo verdad”, dijo la bruja A pocos días de la fiesta de los disfraces, laschi ya se ponen creativas y empiezan a saltar las ideas. La cuerona Lety Caballero de Pirebebuy tiró s…

A pocos días de la fiesta de los disfraces, laschi ya se ponen creativas y empiezan a saltar las ideas. La cuerona Lety Caballero de Pirebebuy tiró su plan de Hallowen a Crónica, “soy una bruja por que cada vez que presiento algo termina siendo verdad, mi encanto es ser de corazón bueno, lo que traigo es alegría, lo que doy es amor”, he´i.

Al parecer su hechizo le tiene embrujado por ahí a uno, pero no conforme con eso tiró, “hechizaría a los que me aman de verdad y a quien merezcan mi magia alos que me valoran”.

También le sale muy bien ser una diablita, porque según contó tiene fuego en el alma ,”no soy mala soy apasionada y brillo con fuerza… y a quien me haga mal le doy algo que no se les olvida nunca .no perdono .no olvido y no suelto. Mi encanto los devolvió lo que merecían”, tiró.