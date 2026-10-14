Camilo se prepara para su regreso a Paraguay Camilo dio inicio a su nueva gira internacional, “Para Cuando Sean Mayores Tour”, con presentaciones en Miami, Orlando y Puerto Rico, donde llevó por…

Camilo dio inicio a su nueva gira internacional, “Para Cuando Sean Mayores Tour”, con presentaciones en Miami, Orlando y Puerto Rico, donde llevó por primera vez a los escenarios el universo de su quinto álbum de estudio, Para Cuando Sean Mayores. El artista colombiano se prepara ahora para continuar su recorrido, que incluirá su esperado regreso a Paraguay el próximo 23 de octubre en el Arena ueno SND.

El cantante convierte el escenario en un gran libro de cuentos, transportando a la audiencia a la seguridad de un cuarto de infancia, donde todas las historias y los sueños son posibles.

Una puesta en escena que incluye el pequeño teatro de la portada del álbum, telas colgantes que evocan las carpas de la infancia donde nacían las historias más asombrosas y una brillante luna que desciende para acompañar el relato.

El “Para Cuando Sean Mayores Tour” presenta un repertorio de 25 canciones que recorre la trayectoria del artista, incluyendo temas de su reciente álbum de estudio y algunos de sus mayores éxitos como “El mismo aire”, “Vida de rico”, “Tatto” entre otros.