Caso Khael: Pillan varias líneas telefónicas y detienen a dos La hipótesis más fuerte es que el niño fue secuestrado.

¡Giro dramático y más sospechas en el desgarrador caso del pequeño Khael! La Policía Nacional aprehendió nuevamente al capataz y a un peón de la estancia 6 de Octubre tras un revelador hallazgo. El comisario Ramón Vera confirmó en el programa #CuentaFinal que ambos peones tenían una montonera de líneas telefónicas registradas a sus nombres.

Los investigadores incautaron los celulares para un peritaje a fondo y pusieron bajo la lupa la seguridad del establecimiento ganadero. Para los jefes policiales, es casi imposible que un desalmado desconocido haya ingresado así como así al predio cercado para raptar al mitã’i.

La hipótesis principal de la Fiscalía apunta directamente a que el niño fue llevado a la fuerza y descartan totalmente que se haya extraviado solo. Ahora se busca acorralar a los sospechosos, descifrar los cruces de llamadas y dar urgentemente con el paradero del angelito.