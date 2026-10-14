Choque de intermedia para llegar a semis de la Copa de Todos Sol de América y Tembetary, dos equipos que se encuentran en la segunda división, disputarán esta tarde los cuartos de final de la Copa Paraguay.

Sol de América y Tembetary chocarán esta tarde por un lugar en las semis de la Copa Paraguay.

Esta tarde desde las 17:00, en el Estadio Ricardo Gregor del Independiente de Campo Grande, Sol de América y el Atlético Tembetary, ambos equipos que desde hace relativamente poco tiempo se encuentran en la División Intermedia, disputarán los cuartos de final de la Copa Paraguay por un pase a las semifinales.

El Danzarín es el que llega más envalentonado teniendo en cuenta a los rivales que dejó atrás en la competición, siendo estos dos equipos que están en Primera División, Sportivo Trinidense en dieciseisavos y el actual puntero del Clausura, 2 de Mayo, en octavos.

En el caso del Atlético Tembetary, en lo que va de la competencia, dejó fuera por 5-1 a Campo Florido en segunda fase, en dieciseisavos por 3-2 al 1° de Marzo y en los octavos de final al Sportivo Iteño por 2-0

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Sol de América ya fue finalista en la edición del 2021, cayendo por penales en aquella ocasión ante Olimpia, y ahora busca su cuarta semifinal, mientras que Tembetary busca su tercera semifinal en el torneo que se juega a nivel país.