“Cuando meto un gol siempre me acuerdo de mi abuelo” “El Torero” Meza habló de su abue y de su cambio de chip al saber que será Papá.

Leandro Meza anotó el único gol con el que la Academia gozó ante el Canario. Con esto el Trico sumó 26 puntos y quedó a dos del líder 2 de Mayo. “El Torero” charló con Crónica acerca de lo que significó la victoria, avei dejó en claro que “juega para su abuelo” y reveló que será padre de una retoña. “Desde que supe que voy a ser papá cambié mucho, me siento mucho más maduro”, le bajó.

“La victoria, como siempre, fue muy importante para el grupo. Ahora más que nunca estamos en la pelea por el campeonato y vamos a dar batalla hasta el final. Para un jugador siempre es lindo marcar goles, más aún si es el gol de la victoria, gracias a Dios se me dio en lo personal y pudimos dejar en casa los tres puntos”, tiró de entrada.

Luego agregó que “cuando meto un gol siempre me acuerdo de mi abuelo. Él es el que siempre estuvo para mí desde chico y me acompañó para que cumpliera mi sueño de ser jugador, me apoyó desde el día uno. Gracias a Dios sigue conmigo, solo que ya no puede ir a la cancha porque ya está viejito. Siempre juego para mi abuelo”, expresó emocionado.

Acto seguido, remarcó que “me preparé muy bien, desde que supe que voy a ser papá tipo ya tengo otro pensamiento, ahora le estoy metiendo el doble y se me están dando las cosas. Mi señora está embarazada de 7 meses. Todo eso me cambió el chip, tengo una motivación extra para cada partido, me siento mucho más maduro, cambié mucho la verdad”, explicó.

Acerca de dónde proviene la celebración del “torero”, he’i que “el festejo es un pedido de mi hermano, como nosotros somos de Paraguarí y es la cuna de los toreros, entonces de ahí viene la celebración, le dije que cuando marcaba un gol lo iba a hacer, cuando metí contra Libertad festejé así y me pidieron de vuelta, entonces ya quedó para todos los goles y de cábala también”, sostuvo.

“Convencidos que el objetivo

principal es campeonar”, tiró

Meza, pieza clave en el mediocampo del Albo.

El pelotero de 24 pirulos se refirió a las claves para imponerse a Reco. “Estuvo en que el equipo tiene hambre de ganar, el plantel en sí está muy unido, estamos preparados para cada partido, trabajamos de buena manera en la semana, en lo táctico también lo hacemos muy bien, contra Recoleta hicimos una presión alta, se dio muy bien y gracias a eso también creo que llegamos al gol”, declaró.

Sobre las chances de ser campeones, he’i que “todos estamos ilusionados la verdad, el plantel, los dirigentes, la gente, estamos convencidos que el objetivo principal es campeonar. Años anteriores estuvimos cerca, nos quedamos por el camino, no se nos dio, esperemos que esta vuelta se nos dé”.

En cuanto al sueño albirrojo, mencionó que “todo jugador desde niño sueña para jugar con su selección, ahora mismo aparte del objetivo grupal es esperar algún llamado de la selección”.