Cuarentones del Flu contra paraguayos del Palmeiras en semifinales Fluminense, liderado por los veteranos Fabio, Hulk y Thiago Silva, chocará esta noche ante el Palmeiras de Gustavo Gómez y Mauricio por las semifinales de la Copa Libertadores.

Esta noche en el Maracaná de Río de Janeiro, y a partir de las 21:30, Fluminense recibirá al Palmeiras en el partido de ida por las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores. El equipo carioca se encuentra liderado por los históricos Fabio, Hulk y Thiago Silva, los cuales siguen en un alto nivel con 40 años.

Por su parte, el verdao tiene como líder absoluto al paraguayo Gustavo Gómez, mientras que el otro albirrojo, Mauricio, se encuentra concentrando con el plantel, estando a plena disposición para el partido de esta noche. El tercer jugador compatriota, Ramón Sosa, lamentablemente no se encuentra disponible debido a una nueva lesión sufrida recientemente en un partido ante Corinthians.

El ‘Flu’ viene de perder por 1-0 el clásico carioca ante Flamengo en un partido del Campeonato Brasileño que afrontó con una alineación mixta, entre titulares y suplentes, pensando en el duelo contra Palmeiras.

Por su parte, el equipo de São Paulo parece haber superado el bache vivido tras el parón por el Mundial 2026, y ha decidido encarar esta recta final del curso con opciones de firmar un triplete histórico ganando el Brasilerao, la Copa de Brasil y la Libertadores, torneos en los que sigue en competencia.