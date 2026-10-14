Cuerona contó la propuesta indecente que le tiró un “obsesionado” La modelo Marcia Ramírez se pegó un sustazo de aquellos cuando recibió el mensaje de un fulano en donde le tanteó directo, “¿cuanto por co..r? Sin ro…

La modelo Marcia Ramírez se pegó un sustazo de aquellos cuando recibió el mensaje de un fulano en donde le tanteó directo, “¿cuanto por co..r? Sin rodeos. Ya te vi en muchas entrevistas, noticias y fotos de modelaje. Por plata no te preocupes”. El arriero se identificó y contó que vive en una de las fronteras del país. “Te garantizo privacidad en caso de que aceptes”, le dijo.

En charla con Crónica la cuerona dijo, “miedazo. Es la primera vez que me pasa esto. Voy a ir a la Expo de Pedro Juan Caballero con guardias. Supongo que es algún obsesionado, pero no se con que intención hace esto. Creo que es un perfil falso. Una persona que utiliza otro nombre para escribirme, pero no sé con qué intención”, confesó.

Mientras tanto, la cuerona está enfocada avei en todo lo que se viene en la fiesta del trabajo de Norte del país. Contó avei que muchos admiradores que están dispuestas a sacrificarse por ella tiene en la zona.