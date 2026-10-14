El agua no da tregua, inundaciones y familias evacuadas en varios puntos del país La situación se pone cada vez más complicada por las intensas lluvias relacionadas con el fenómeno de El Niño que están causando serios problemas en …

La situación se pone cada vez más complicada por las intensas lluvias relacionadas con el fenómeno de El Niño que están causando serios problemas en varios puntos del país, con familias que abandonan sus casas, caminos inundados y puentes que ya no aguantan la fuerza del agua.

La crecida de los ríos Paraná y Paraguay preocupa a las autoridades, mientras las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá abrieron sus compuertas para liberar el exceso de agua. En Ciudad del Este, la situación es crítica en el barrio San Rafael, donde la crecida del Paraná y el desborde del arroyo Acaraymí dejaron bajo agua varias calles.

Al menos 287 familias tuvieron que abandonar sus viviendas y, en algunos sectores, los pobladores utilizan botes para poder desplazarse.

En Itapúa, el río Paraná tapó el conocido puente colgante de Capitán Meza, lo que encendió la alarma ante el riesgo de nuevas inundaciones.

En San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, el desborde del río Capiibary también provocó inundaciones y obligó a evacuar a varias familias.

Mientras tanto, en Yhú, departamento de Caaguazú, un puente se vino abajo por completo y dejó aislados a productores, trabajadores y estudiantes.

La situación también preocupa en la zona de las Cataratas del Iguazú, donde el caudal alcanzó niveles extraordinarios de entre 12.000 y 12.900 metros cúbicos por segundo, casi diez veces más de lo habitual.

Y en Asunción también ya crece la preocupación, el río Paraguay subió más de un metro en apenas una semana, pasando de 0,80 a más de 2 metros de altura.