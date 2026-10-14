“Estoy orgulloso de ser mexicano de nacimiento y paraguayo por adopción” Rigo Morales, el capo de la banda mexicana “Súper Express”, contó a Crónica que tiene un amorío mbarete con el público paraguayo desde hace 3 décadas…

Rigo Morales, el capo de la banda mexicana “Súper Express”, contó a Crónica que tiene un amorío mbarete con el público paraguayo desde hace 3 décadas. Confesó que el público paraguayo ocupa el primero y segundo lugar en su corazón porque es increíble como gusta de la kchak ndaje. “El paraguayo siente la música mexicana como si fuera de ellos”, lanzó.

“Lo más lindo del público paraguayo es que se entrega como uno como uno les canta entregado a ellos, ellos se entregan a nosotros y yo estoy orgulloso de ser un mexicano de nacimiento y paraguayo por adopción. A cualquier país que voy para acá para Sudamérica o Europa hay paraguayos, donde quiera hay paraguayos y el paraguayo siempre va a las discotecas, a todas partes y son los que te dan de comer por decir”, contó orgulloso de los paraguayos.

El grupo mexicano dejó huellas en distintas generaciones con sus canciones y hoy sigue siendo muy escuchado en nuestro país en todos los escenarios, encuentros de amigos, exas, reuniones familares, discotecas o sus propios conciertos.

“Gracias a Dios porque hay niños jovencitos o jovencitas que escuchen la música de Super Express cantan la música de Super Express y han cantado conmigo he estado en sesión de fotos con niños. Es lo más hermoso que hay porque es lo más sincero el que un niño se te acerque a ti y te pide una foto, eso es lo más bonito que hay

En el momento de elegir los colores he´i que se inclina hacia el Ciclón de Barrio Obrero, “porque conviví con muchos jugadores de Cerro Porteño. En ese entonces Andrés Gauto, Danilo Aceval y otro que ya no me acuerdo pero inclusive me lleve una playera de ellos y les deje mi playera de Tigres”, contó el vocalista de la banda, quien en su juventud chutó avei por Tigre de la luna de Nuevo León de México.

¡Temazo!

Los números de las plataformas digitales no mienten. Las canciones del Grupo Super Express que más corean en Paraguay son Te regalo mi corazón, Se murió de amor, Corazón adolorido, Quiero saber de ti y Hasta el cielo lloro. Todas estás pistas ndaje invitan al rollo a sacar los pasos prohibidos y así divertirse entre todos.

“Nos abandonaron y sin comida”

Rigo contó que siempre vuelve a suelo guaraní porque está enamorado de toda su gente, pero si fuesen por las malas experiencias no volverían a llegar a Paraguay. Resulta ser que en más de una ocasión fueron estafados ndaje. Durante la entrevista hasta se refirió a uno de los como, “una persona nefasta, sin escrúpulos, una persona mala mala. No tuvo la compasión y el corazón de dejarme abandonado en una quinta Emboscada, sin comer, sin pagar la quinta. Fue la embajada mexicana que me rescató y me dio dinero, con eso pague la quinta y parte de mi comida”, relató.