“Fe, paciencia y seguir trabajando”, la fórmula de Ávalos.

Las últimas fechas sin poder ganar en el Torneo Clausura han dejado un tova puku importante en campamento del Franjeado y las críticas de los hinchas fueron dirigidas en su mayoría hacia la falta de gol del equipo, apuntando especialmente al “9”, Gabriel Ávalos, que llegó con bombos y platillos, pero hasta ahora no ha podido trasladar lo bueno que hizo en Independiente de Avellaneda a su producción con la camiseta de Olimpia.

Lejos de quebrantarse por los dichos, el delantero del Decano se mostró fuerte y a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram aseguró que “lo mejor está por venir”.

Eso sí, Ávalos dejó bien en claro que seguirá con la fórmula para que lleguen los goles. “Fe, paciencia y seguir trabajando”, posteó el goleador mundialista, dejando en claro que esas son las claves para ir en busca de los buenos tiempos.

Por ahora, el atacante sigue gozando de la confianza de Pablo “Vitamina” Sánchez, sea cual sea el esquema táctico que decida utilizar el entrenador, y continuará siendo la principal referencia en el ataque del Decano, aunque en el sentir de los hinchas esté yendo de más a menos en cuanto a su aporte futbolístico, ya que los goles por ahora se están haciendo desear debido a que solo marcó un tanto desde que se puso la Franja Negra, de penal ante San Lorenzo.

Romeo está, pero Delmás parece que…

Para el juego ante 2 de Mayo, Olimpia recuperará a una pieza clave en ofensiva. Bernardo Romeo Benítez ya trabaja con normalidad y está a disposición del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez, quien también podrá contar con Derlis González, que dejó atrás la lesión en el talón. Por otra parte, Eduardo Delmás sigue sin trabajar con normalidad y será observado día a día para saber si podrá estar ante el “Gallo Norteño” este sábado en el ueno Defensores del Chaco. Con los que no podrá contar el DT son Brian Romero y Hugo Sandoval, que continúan en etapa de recuperación.