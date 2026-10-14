¡Garra guaraní en España! Paraguayo se plantó ante un asaltante para defender a un abuelito Manuel Torres, un joven de 27 años oriundo de Ybycuí, departamento de Paraguarí, se convirtió en protagonista de un emocionante episodio en Madrid, E…

Este es el parque en donde ocurrió el asalto en España.

Manuel Torres, un joven de 27 años oriundo de Ybycuí, departamento de Paraguarí, se convirtió en protagonista de un emocionante episodio en Madrid, España, al enfrentarse a un presunto delincuente que estaba asaltando a un jubilado de más de 70 años.

“Yo solamente pensé en lo vulnerable que estaba el abuelito y en que no iba a poder defenderse, él en todo momento me dijo que no me meta, que el muchacho me podía hacer algo, pero no me importó, los paraguayos somos corajudos, no pensé en el peligro, solamente en ayudarle”, espezó contando a Crónica el compatriota.

¡El corazón guaraní no conoce fronteras! Manuel demostró que la solidaridad y la empatía pueden más que la indiferencia, cuando decidió intervenir para defender al kara’i quien se encontraba realizando su habitual caminata matutina. “Todo ocurrió el lunes, cerca de las 7:00 de la mañana, en el parque del río Manzanares”, contó.

Manuel había salido temprano de su casa después de pasar una noche con insomnio y, como acostumbra hacer, estaba transmitiendo su recorrido en vivo a través de las redes sociales. En medio de su caminata, observó que un joven estaba acorralando a un hombre mayor y exigiéndole sus pertenencias.

El abuelito, jubilado y vecino de la zona, ya había entregado su dinero, pero el presunto asaltante también quería llevarse su teléfono celular.

“Desesperado, el señor intentaba explicarle que solamente le quedaba su documento de identidad y que, por favor, no le quitara eso”, relató Manuel ni siquiera se detuvo a pensar si el sospechoso podía tener un arma o representar un peligro para su propia vida.

“Yo no me fijé si tenía o no tenía algo. Directamente empecé a enfrentarle al muchacho, le hablé con firmeza y cuando subí el tomo de mi voz, el muchacho retrocedió, pero primero devolvió parte de lo robado, pero después intentó escapar sin entregar todo, entonces le agarré de la parte trasera de la campera, ahí devolvió todas las pertenencias que le había quitado al abuelito”, dijo.

“No me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer y voy a seguir haciendo lo mismo si encuentro a una persona vulnerable. Siempre voy a estar ahí”, aseguró.

“Los paraguayos somos muy empáticos”

Consultado sobre qué lo impulsó a actuar, Manuel explicó que su reacción nació de la empatía que siente por las personas mayores y, especialmente, por quienes se encuentran indefensos.

“Nosotros, los paraguayos, tenemos coraje, pero también tenemos demasiado sentimiento por la familia, por los abuelos y por toda esa gente, si era una persona de otro país iba a pasar de largo, no le iba a importar lo que estaba pasando, los europeos son muy fríos”, expresó

Para él, no se trataba de convertirse en un héroe ni de buscar reconocimiento en las redes sociales. “Simplemente, vi a una persona vulnerable que necesitaba ayuda y decidí intervenir”, he’i.

No lo dejó solo, lo acompañó hasta su casa

El joven recordó que el abuelito, de más de 70 años, es un vecino de la zona y le contó que nunca antes había pasado por una situación semejante, pese a que toda su vida acostumbró salir a caminar temprano.

Después del incidente, Manuel acompañó al hombre hasta su vivienda para asegurarse de que llegara sano y salvo.El jubilado no dejó de agradecerle por lo que había hecho, sorprendido por una situación que jamás imaginó vivir durante su habitual recorrido matutino.

Manuel trabaja como agente de ventas de vuelos y, aunque reconoce que su empleo implica muchas horas y resulta agotador, asegura que está conforme con lo que hace.