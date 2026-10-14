Golpazo de Vasco al Boca del “Vasco” Vasco Da Gama de Brasil sorprendió anoche con una victoria en el juego de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana derrotando al Xeneize en La Bombonera.

Boca Juniors, dirigido por el “Vasco” Rodolfo Arruabarrena, recibió anoche en la mítica Bombonera al Vasco Da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.

El visitante, para sorpresa de muchos, terminó saliendo vencedor con un 0-1 gracias a un solitario gol de Adsom a los 25 ‘del primer tiempo.

Cabe señalar que el Xeneize no contó con su jugador más importante, Leandro Paredes, el cual sufrió una lesión durante el último partido del equipo de la rivera por el Torneo Argentino. Esta es la primera ocasión en la historia en que el Vasco derrota a Boca, por lo que el resultado tiene un sabor mucho más dulce para los brasileños.

Ahora los argentinos deberán buscar dar vuelta la serie en el siguiente partido que se debe disputar en Río de Janeiro.