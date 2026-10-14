Hendy en CDE por el avance de río Paraná, ya superó los 120 metros La situación se pone cada vez más complicada en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, donde el río Paraná ya alcanzó los 122 metros y sigue preocu…

La situación se pone cada vez más complicada en el barrio San Rafael de Ciudad del Este, donde el río Paraná ya alcanzó los 122 metros y sigue preocupando a los pobladores. Las primeras estimaciones hablaban de una cota máxima de 118 metros, pero el agua ya superó esa marca y ahora advierten que podría llegar hasta los 140 metros si continúa aumentando el caudal.

Ante el avance del agua, las autoridades tuvieron que evacuar de urgencia la escuela del barrio San Rafael, que estaba funcionando como refugio para las familias damnificadas.

Los afectados están siendo trasladados a lugares más altos y seguros para evitar que queden atrapados por la inundación. Hasta el momento, más de 200 familias tuvieron que abandonar sus viviendas y buscar refugio en otros lugares. Los trabajos de evacuación y asistencia se realizan con apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Itaipú, la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná, la Armada Paraguaya y la Tercera División de Infantería.

Las autoridades mantienen la alerta máxima y piden a las familias que viven en zonas bajas y a orillas del río que estén atentas a las indicaciones de los equipos de rescate y no esperen hasta el último momento para ponerse a salvo.