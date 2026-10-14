Hubo encuentro entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes

El titular de la ANR se reunió con el también expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. El encuentro se produjo 24 horas después de que Honor Colorado anunciara cambios en su dupla presidencial.

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, recibió esta mañana en su residencia al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

La reunión se confirmó tras la difusión en redes sociales de una imagen en la que se observa a ambos líderes abrazados.

El sorpresivo encuentro se produjo apenas 24 horas después de que el movimiento Honor Colorado decidiera reconfigurar su chapa presidencial con miras a los comicios del 2028, y un día después de la cumbre en la que el bloque disidente (Fuerza Republicana, Colorado Añetete y Causa Republicana) acordara buscar un mecanismo de unidad para definir candidaturas.