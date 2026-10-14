Hugo Javier irá a su casa por tres meses y usará tobillera electrónica gratis El exgobernador de Central ya recibió su alta médica e irá directo a su casa por 90 días, debido a su delicado estado de salud. Además, utilizará una…

El exgobernador de Central ya recibió su alta médica e irá directo a su casa por 90 días, debido a su delicado estado de salud. Además, utilizará una tobillera electrónica sin costo para controlar sus movimientos.

La decisión fue tomada por el juez Carlos Luis Mendoza Peña, luego de analizar los informes médicos que confirmaron las graves secuelas físicas y neurológicas que sufre Hugo Javier González Alegre, de 59 años.

Según los especialistas, el ex N°2 necesita ayuda permanente para alimentarse, incorporarse y realizar otras actividades básicas, además de fisioterapia y rehabilitación neurológica.

¿Dónde cumplirá la medida? Una vez que reciba el alta médica, deberá trasladarse a la vivienda de su pareja, ubicada en la compañía Ysypoju, en Emboscada.

El exgobernador no podrá salir de la casa ni abandonar el país sin autorización judicial. También será sometido a controles médicos y visitas de verificación para evaluar su estado de salud y el cumplimiento de las condiciones impuestas.

La medida tiene vigencia hasta el 11 de enero de 2027. Para extender el beneficio, será necesario realizar una nueva evaluación médico-forense.