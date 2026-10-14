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Ídolos confirmados para el partido de las estrellas de Teletón

Tanto Cerro Porteño como Olimpia ya confirmaron a los históricos que formarán parte del partido benéfico organizado por Teletón y la Conmebol.

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TeletónPresentan el Clásico de las Estrellas 2026 a beneficio de Teletón

El Súper Clásico de Leyendas suma a sus protagonistas confirmados para Cerro Porteño, Olimpia e invitados internacionales, bajo la conducción técnica de dos referentes históricos: Nino Arrúa en el Ciclón y Nery Pumpido en el Decano.

En cuanto a Cerro Porteño, el DT será el histórico Nino Arrúa y los convocados son Antony Silva, Mingo Salcedo, Walter Fretes, Santiago Salcedo, Guillermo Beltrán, Jorge Achucarro, Jonathan Santana, Víctor Hugo Mareco, Héctor Blanco y Roberto Nani, con el invitado internacional siendo Paulo Junges (Gauchiño).

Por su parte, en Olimpia el entrenador será Nery Pumpido y el equipo estará conformado por Ricardo Tavarelli, Sergio Orteman, Julio César Cáceres, Carlos Humberto Paredes, Gabriel González, Paco Estéche, Juan Manuel Salgueiro, Denis Caniza y Nelson Cuevas, con Gastón Córdoba como invitado internacional.

El encuentro será el sábado 7 de noviembre, a las 16:00 h, en el Polideportivo del American School of Asunción (ASA). Las entradas tienen un costo de G. 50.000 y están disponibles a través de TUTI.

Más allá de la histórica rivalidad deportiva, esta quinta edición busca reunir a cerristas, olimpistas y amantes del fútbol en una misma tribuna solidaria, demostrando que la pasión por un club también puede convertirse en oportunidades para miles de familias que forman parte de Teletón.

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