Le quisieron cortar el cuello a una yiyi

Un feroz intento de feminicidio sacudió a la tranquilidad de la localidad de Santísima Trinidad, en Loreto, Concepción. Una joven de apenas 19 años, María Aparecida M. S., se salvó de milagro tras ser atacada en el cuello, aparentemente con un filoso machete. Como presunto autor del sangriento hecho fue sindicado su propio concubino, Celso T. G., un arriero de 22 años.

Agentes de la Subcomisaría 17.ª Jhugua Po’i acudieron al lugar y auxiliaron a la víctima, quien en el centro de salud acusó directamente a su pareja. Al revisar la vivienda, los policías hallaron al sospechoso ensangrentado en el patio, también con un corte en el cuello tras intentar quitarse la vida.

La Policía incautó un machete bañado en sangre, mientras el agresor fue derivado grave y bajo estricta custodia al Hospital Regional de Concepción. La mujer quedó milagrosamente fuera de peligro, mientras la Fiscalía ya investiga esta locura pasional que casi termina en tragedia fatal.