Los peluditos también son rescatados de la crecida del Paraná En medio de la emergencia por la crecida del río Paraná, en Ayolas, también se movilizan para salvar a los animales que corren peligro por el avance …

Los animales están siendo rescatados del avance de las aguas.

En medio de la emergencia por la crecida del río Paraná, en Ayolas, también se movilizan para salvar a los animales que corren peligro por el avance del agua.

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, junto con el Ministerio de Defensa y la Prefectura, trabaja en el rescate y traslado de las mascotas de las familias damnificadas hacia lugares seguros.

Los peluditos pueden permanecer junto a sus dueños en el cuartel local, mientras que aquellos que quedaron sin hogar también reciben asistencia y protección.

Con este trabajo conjunto, buscan que ningún animal quede desamparado en medio de la inundación, demostrando que, en situaciones difíciles, nuestros amigos de cuatro patas también necesitan una mano amiga.