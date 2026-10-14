Meteorología alerta jeýma sobre tormentas fuertes y posibles granizadas Jeýma la Dirección de Meteorología lanzó una nueva alerta por la llegada de un tiempo vai de aquellos con tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de vi…

Jeýma la Dirección de Meteorología lanzó una nueva alerta por la llegada de un tiempo vai de aquellos con tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posibles caídas de granizos en distintas zonas del país, para hoy miércoles.

Los departamentos que podrían ser afectados son Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay, aunque el aviso abarca zonas específicas de cada departamento.

Según los expertos, el fenómeno de El Niño podría intensificar estos episodios climáticos, provocando lluvias abundantes en poco tiempo, vientos fuertes y granizadas que podrían hacer sarambi.

Además, el ambiente caluroso y húmedo favorece la formación de tormentas severas. Los especialistas estiman que El Niño seguirá activo hasta finales del verano de 2027, entre marzo y abril. Ante esta situación, se recomienda estar atentos a los avisos meteorológicos, evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.