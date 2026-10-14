Mineiro enfrentará a la revelación de la Sudamericana en las semis El Atlético Mineiro se enfrentará al Montevideo City Torque esta noche en el juego de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana.

El Arena MRV donde se disputará la semifinal entre Mineiro y el City Torque.

Esta noche, en el Arena MRV de Belo Horizonte, el Atlético Mineiro de Brasil recibirá al Montevideo City Torque de Uruguay desde las 19:00 en juego de ida por las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo de la capital charrúa es sin duda la gran sorpresa del torneo mientras el Mineiro buscará volver a campeonar internacionalmente luego de dos subcampeonatos, en 2024 en la Copa Conmebol Libertadores, al perder contra Botafogo, y en 2025 en la misma Sudamericana cayendo por penales ante Lanús.

No obstante, los brasileños de momento se encuentran en una zona tranquila en el Brasileirão y aún puede llegar a otra final esta temporada, si es que logra superar al Gremio en las semifinales de la Copa de Brasil.

Por su parte, el Montevideo City Torque disputa por primera vez una semifinal de una competición Conmebol, en su segunda participación en la Copa Sudamericana, siendo esto todo un hito para un club que tiene menos de dos décadas de historia y forma parte del poderoso universo del Grupo City.